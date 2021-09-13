Общественный активист, депутат Киевсовета и глава ОСМД в Киеве Валерий Гуманенко в интервью Kyiv.press рассказал, действительно ли существует распространенная проблема злоупотребления в ОСМД со стороны правления.

Гуманенко отметил, что существует много слухов и домыслов относительно ситуаций, когда имеет место злоупотребление полномочиями председателя ОСМД или даже побегов правления вместе с деньгами.

«На поверку большинство таких случаев не подтверждены фактами, а злоупотреблений нет там, где совладельцы активно участвуют в управлении своим имуществом», - говорит депутат.

Он рассказал, что те жители, которые опасаются создания ОСМД, могут подписать договор на обслуживание управляющей компанией. По его словам, большинство жителей многоквартирных домов даже не понимают, на что тратятся уплаченные ими средства. Депутат отметил, что ОСМД как юридическое лицо в лице председателя правления должны ежемесячно подписывать акты выполненных работ – если услуга не выполнена, акт не подписывают.

«Акт не подписан – деньги остались у вас на счету. Что вы теряете? Я вообще не вижу недостатков в ОСМД», - заявил Гуманенко.

По словам эксперта, это непростая работа для правления и его председателя. Важной проблемой, по его мнению, является не осознание жителей связи со своим домом. Депутат считает, что это последствия СССР, где все считали, что обо всем должно заботиться эфемерное государство.

«Когда все вокруг «колхозное и общее», то в результате – ничье. Если что-то не так, идешь в ЖЭК, скандалишь, ничего не меняется, но ты хоть согнал злость», - отметил Гуманенко.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.

Также Politeka писала о том, что Киричук объяснил, что в Киеве много проблем с жилыми домами, так как жилой фонд стареет.