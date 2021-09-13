Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, насколько выросли тарифы в Украине, а также о том, какими будут цены на коммунальные услуги в отопительный сезон.

«Тарифы на газ в Украине выросли на 96% за год. В целом средняя стоимость квартплаты, воды, электроэнергии, газа и других видов услуг в стране поднялась аж на 29%», - сообщила Завальнюк.

Она отметила, что об этом свидетельствую данные Госстата. Так, по словам журналистки, тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 10,8% (в годовом разрезе). В частности, отмечает журналистка, тарифы на водоснабжение выросли на 11,8%; канализацию – 18,6%; содержание жилья и придомовых территорий – 3,2%; электроэнергию – 36,6%, а на отопление и горячу воду – на 13,9%.

«Ситуация очень критическая, но это еще далеко не предел тарифного геноцида. Какие цены будут текущей осенью? Украинские города уже готовы к началу отопительного сезона на 80%. В Кабмине уверяют: тарифы в преддверии холодов не должны вырасти – даже те, которые устанавливают исключительно местные власти. Речь идет о стоимости горячей воды и отопления», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, отопительный сезон 2021−2022 все больше волнует представителей местных властей. Журналистка рассказала, что Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, правительству и парламенту по поводу обеспечения начала и стабильного прохождения отопительного сезона.

«В АГУ прогнозируют резкое увеличение тарифа за кубометр газа. Для населения он увеличится с 4 до 7,6 грн, для учреждений бюджетной сферы — с 7 до 20 грн за 1 куб. м., не считая стоимости распределения газа и других расходов», - говорит Завальнюк.

По словам журналистки, в Ассоциации отмечают, что к началу отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировать счета предприятий, арестованные за задолженности по оплате за природный газ и его распределение.

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