Дело о болезни и смерти Геннадия Кернеса может стать бомбой замедленного действия для нынешней украинской власти, если она и дальше будет игнорировать ее подозрительные обстоятельства и не инициирует их расследования

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Владимир Цыбулько, передает espreso.tv.

По его словам, есть много нестыковок в том, что сообщалось о болезни Геннадия Кернеса официально. "За каких-то пару дней в начале сентября Кернес с вполне здорового и бодрого человека превращается в тяжело больного и без сознания. Выбывает из активного избирательного процесса, у него то ли пневмония, то ли инсульт. Его вывозят из Харькова в Берлин, где он фактически изолирован от внешнего мира и от харьковских дел. Его подпись используют и от его имени распоряжаются в Харькове другие лица. Неизвестно, на каких законных основаниях. В частности, полностью меняют список "Блока Кернеса" на выборах. А после объявления результатов выборов Кернес внезапно умирает. Хотя его заместитель Игорь Терехов и "друг"-бизнесмен Павел Фукс всю избирательную кампанию уверяли общественность, что Кернес выздоравливает и скоро вернется в Харьков", - написал Цыбулько.

В итоге, считает эксперт, "в городском совете под брендом "Блок Кернеса" оказываются люди из окружения его главного врага Арсена Авакова, а во главе города становится Игорь Терехов - также человек Авакова. Все это на 100% выглядит как реванш Арсена Борисовича в его эпической борьбе с Кернесом за Харьков. И вполне можно было бы предположить, что его ближайшее окружение просто ловко воспользовалось обстоятельствами. Но технически реализовать всю комбинацию можно было бы только при двух условиях: во-первых, надо было наверняка знать, что Кернес не вернется в Харьков, но откуда могла взяться такая уверенность? И, кстати, где умер Кернес? Кто видел свидетельство, что именно в берлинской клинике Шарите? А, во-вторых, - надо было обладать электронной подписью Кернеса".

И вот обстоятельствами завладения этой подписью, заметил Цыбулько, и заинтересовалась Федеральная прократура Германии - "потому что произошло это, очевидно, во время его госпитализации в Берлине".

"В Украине же серьезную проблему в этом видят лишь некоторые депутаты Харьковского горсовета и несколько харьковских юристов настойчиво пытаются обратить на нее внимание правоохранителей. Поскольку и сама смерть Кернеса, и получение власти в Харькове Игорем Тереховым остаются без ответов и похожи на узурпацию властных полномочий. Например, без подписи Кернеса не было бы выдвижения Терехова на должность секретаря горсовета, а потом и занятия им должности временно исполняющего обязанности мэра", - пояснил эксперт.

"Новые факты о прошлогодних осенних событиях в Харькове и Берлине обязательно станут известны и очень скоро. Можно не сомневаться, что в Федеральной прокуратуре Германии свое дело делают качественно. Но именно эти факты логически приведут к вопросу: а почему украинская власть так долго и упорно игнорировала очевидно подозрительные моменты по болезни, госпитализации и смерти Кернеса и событий, которые происходили в Харькове сразу после местных выборов прошлого года?" - подытожил Цыбулько.

Напомним, Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса. На момент выборов Кернес находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса 17 декабря 2020 года Терехов стал и.о. мэра Харькова.

Ранее на нестыковки в официальной версии болезни и смерти Геннадия Кернеса обращала внимание политический эксперт Светлана Кушнир. По ее словам, вопросы вокруг смерти Кернеса множатся, а "ответов на них как не было, так и нет".