В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов рассказал о микротранспорте, который нужно внести в ПДД как участника дорожного движения

«Суммарное количество самокатов в Киеве очень тяжело себе представить, но если мы гуляем по Киеву, то практически каждые 100-150 метров стоит арендный самокат. Их гораздо больше, чем велосипедов. И прокатные самокаты более популярны, чем велосипеды. Эта тематика будет только развиваться, понятно, что в зимний период времени будет все сворачиваться, потому что это сезонный вид транспорта», - сообщил он.

Тихонов сказал, что тем не менее весной, летом и осенью люди все равно будут ездить на самокатах. У многих людей есть уже собственные самокаты, подтвердил он, поэтому если зимой нет сильного снега, то они будут ездить и зимой. Если сравнивать самокат и моноколесо, то он считает, что моноколесо гораздо безопаснее для передвижения по нашим дорогам, особенно на длинные расстояния.

«Однако на сегодня пользователи микротранспорта находятся вне правового поля, и если самокат еще можно как-то попытаться сравнить с мотороллером и с механическим транспортным средством с определенной мощностью, то моноколеса выпадают совершенно из всех описаний техники, которые есть в правилах дорожного движения. Поэтому таким участникам дорожного движения хочется, чтобы их в законном поле как-то нормально описали, чтобы войти в плотный трафик, который сейчас есть в городах», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Зозули, что буквально через 5-10 лет у нас будет трудно найти озеро или пруд, где не будет стоять канатная дорога и вейкпарк.

Также ранее для Politeka Макагон рассказывал, что идеальным общественным транспортом Киева мог бы быть трамвай.