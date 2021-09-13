Иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич в эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» рассказала, как возраст может повлиять на возможность переехать в Канаду, а также сколько денег нужно иметь, чтобы вам одобрили иммиграцию

Среди главных критериев, которым должен соответствовать желающий иммигрировать в Канаду, юристка выделила образование, опыт работы и знание языка. Но, по ее словам, существуют и другие признаки, которые влияют на возможность переехать.

«Немаловажен возраст. Для разных программ по-разному. Для федеральных программ - чем моложе вы, тем лучше, потому что они заинтересованы в молодых людях, которые будут развивать экономику», - отметила Голиневич.

Если говорить о провинциях, продолжила юристка, то для них возраст не играет большую роль. Но, по ее словам, все равно, чем человек старше, тем меньше он получит баллов, потому что государство понимает, что он уже не будет приносить ту пользу, которую от него могли ожидать.

«Для иммиграции нужны деньги. США относится к этому относительно не очень серьезно, они не прописывают нигде в официальных инструкциях, сколько денег вам необходимо. И, на самом деле, сумма, которую мы обычно говорим для тех же победителей лотереи грин-кард – 4-5 тысяч долларов для человека. Это условно, сколько бы хватило», - рассказала Голиневич.

В то же время, отмечает эксперт, в иммиграционной службе Канады четко прописана сумма денежных средств, которую заявителю нужно будет предоставить. По ее словам, в среднем, если говорить о федеральной программе – это около 20 000 долларов на семью из 2-3 человек.

«Это та сумма, которую вы должны подтвердить. Нельзя просто пойти достать из-под матраса деньги и положить их на счет, необходимо доказать откуда вы их получили – выписка из банка, подтверждение, что вы их собирали и что вы их не одолжили», - добавила Голиневич.

Ранее Politeka сообщала, что Голиневич рассказала о вариантах иммиграции в США.

Также ранее Politeka сообщала, что юристка рассказала, как высококвалифицированному специалисту получить визу в США.