За звездной жизнью знаменитой российской исполнительницы Аллы Пугачевой следят миллионы поклонников. Особый интерес и фанатов, и хейтеров вызывают эксперименты Примадонны над своей внешностью и ее

Есть у артистки и немало последователей, которые не только без ума от ее репертуара. Более того, некоторые из них пытаются наследовать образы Аллы Борисовны и активно трудятся на шоу-бизнесовом поприще двойников звезд, пишет Hyser.

Есть у артистки и немало последователей, которые не только без ума от ее репертуара. Более того, некоторые из них пытаются наследовать образы Аллы Борисовны и активно трудятся на шоу-бизнесовом поприще двойников звезд.

В комментариях к публикации пользователи соцсети сравнили сценическую «копию» с «оригинальном» и отметили их невероятное сходство.

Не обошлось и без критики

К слову, Даниил Калатура в одном из интервью росСМИ признался, что выходит на сцену исключительно в образе Аллы Пугачевой: «Образ Аллы Борисовны уникален, дорог миллионам зрителей нашей большой страны, а главное дорог моему сердцу. Это великая личность, равной ей не будет никогда".

Также он считает, что обладает уникальным вокальным талантом: "Мой голос способен выражать её вокальные и речевые интонации. Ни для кого не секрет, что я исполняю её репертуар, а также свои пишу авторские песни и исполняю их, бывает, продаю кому-то из коллег или просто дарю".