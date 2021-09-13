За звездной жизнью знаменитой российской исполнительницы Аллы Пугачевой следят миллионы поклонников. Особый интерес и фанатов, и хейтеров вызывают эксперименты Примадонны над своей внешностью и ее
Есть у артистки и немало последователей, которые не только без ума от ее репертуара. Более того, некоторые из них пытаются наследовать образы Аллы Борисовны и активно трудятся на шоу-бизнесовом поприще двойников звезд, пишет Hyser.
Есть у артистки и немало последователей, которые не только без ума от ее репертуара. Более того, некоторые из них пытаются наследовать образы Аллы Борисовны и активно трудятся на шоу-бизнесовом поприще двойников звезд.
В комментариях к публикации пользователи соцсети сравнили сценическую «копию» с «оригинальном» и отметили их невероятное сходство.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Тело украинского судьи обнаружили под Киевом: всплыли загадочные обстоятельства трагедии
Мощный взрыв сотряс Донецк, виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Не обошлось и без критики
К слову, Даниил Калатура в одном из интервью росСМИ признался, что выходит на сцену исключительно в образе Аллы Пугачевой: «Образ Аллы Борисовны уникален, дорог миллионам зрителей нашей большой страны, а главное дорог моему сердцу. Это великая личность, равной ей не будет никогда".
Также он считает, что обладает уникальным вокальным талантом: "Мой голос способен выражать её вокальные и речевые интонации. Ни для кого не секрет, что я исполняю её репертуар, а также свои пишу авторские песни и исполняю их, бывает, продаю кому-то из коллег или просто дарю".