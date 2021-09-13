Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в программе «Politeka online» рассказал о нехватке воли у власти в вопросах войны. По его словам, если бы наши военные всегда открывали равнозначный огонь, то это бы заставляло врага колебаться на счет ведения обстрелов.

«Путин прекрасно понял, что эта власть, которая так биологически трусливая, не пойдет ни на какие серьезные шаги противодействия на фронте ни при каких обстоятельствах. Но в то же время он прекрасно понял, что для Украины потери – это больной вопрос и это «крючок», которым можно манипулировать и заставлять власть быть более уступчивой», - отметил Билецкий.

По словам националиста, отсутствие воли у властей и их зависимость от потерь привели к тому, что Путин прибегает к постоянным обострениям ситуации на фронте. По мнению Билецкого, этим Путин манипулирует нашей властью.

«Кроме плана «А», как оказалось, никакого плана «Б» не существует. Мы живем уже полтора года с планом «А» и конца края не видно: это перемирие откровенно одностороннее и оно продолжается. Об огне на взводном опорном пункте решается на уровне штаба ООС, а то и Генштаба Украины», - сказал Билецкий.

Как отметил националист, ранее украинские военные всегда отвечали на вражеские обстрелы и этот ответ заставлял врага подумать перед тем, как открывать огонь, потому что они знали, что будет ответ.

«Будет «обратка» и не только по местонахождению батареи, которая вела огонь, но и по всей линии и она будет жесткая и приведет к потерям. Иногда на огонь артиллерии открывают огонь из стрелкового оружия», - сказал Билецкий.

По мнению националиста, отвечать на огонь артиллерии стрелкового оружия – не равнозначно.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус анонсировал новые акции протеста.

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