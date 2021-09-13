В период с 3 по 9 сентября терорганы деи провели 868 проверок и составили 1035 протоколов об административных правонарушениях. Инспекторами рассчитано 30,9 миллиона гривен убытков

Об этом сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает znaj.ua.

Наибольший вред окружающей среде нанесен вследствие самовольного недропользования на Волыни. За факты нарушений, выявленные на территориях Колодяжненського и Велицького сельских советов, рассчитан ущерб на сумму 14,1 и 11,6 миллиона гривен соответственно. Заявления о совершении уголовного преступления направлены в ГУНП в Волынской области.

Еще 2,4 миллиона гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за вырубку более 400 деревьев. Сумма ущерба предъявлена КП "Северодонецккоммунсервис" для добровольной уплаты.