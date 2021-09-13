Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию

История вопроса.

История с проведением зимней Олимпиады в Украине ведет свою историю с 2010 года. Президент Виктор Янукович на заседании Совета регионов в 2010 году предложил бороться за проведение зимней Олимпиады в Украине в 2022 году. Однако с первой фразы эта идея приобрела комический характер - Янукович перепутал слова и Буковель назвал Буковиной?!

Дальше больше-разрекламированная государственная институция Каськива "Олимпийская надежда-2022" разворовала 165 млн. по данным детективов НАБУ.

Новая жизнь проекта «Олимпиада в Украине» пытались дать Лукашенко и Зеленский в Минске в 2019 году, заявив о готовности провести Олимпиаду на две страны.

Теперь об идее проведения зимней Олимпиады-2030 только в Украине громко заявил Зеленский на мероприятиях к 30-летию НОК.

Бюджет проекта.

Как известно, летняя Олимпиада в Токио-2020 стоила около 25 млрд.дол., а зимняя в Сочи-2014 по официальным данным более 20 млрд. дол., а по оценкам российской оппозиции-около 50 млрд.дол. В случае нашей страны речь идет о еще больших расходах, поскольку ни одного спортивного объекта в зимних видах спорта, который соответствует олимпийским стандартам, не имеет! Более того, строить сверхдорогие объекты с международными требованиями, скажем для керлинга, не имеет никакой потребности.

Предложение.

Современной Украине нужны не шоу-спортивные проекты, а системная государственная политика по развитию массового спорта и созданию экономической спортивной инфраструктуры.

Что касается международных соревнований в Украине, то они полезны только для популярных и конкурентных видов спорта.