Юрист Евгений Лосовский в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и плане трансформации Украины, который он презентовал в США.

«Почему программа (план трансформации Украины, - ред.) – вот сегодня подняли вопрос – была предоставлена не гражданам Украины, а американским представителям? Я еще раньше задал вопрос – а кто же ее все-таки готовит?», - говорит эксперт.

Юрист иронизирует, что человек, который писал эту программу, должен получить степень доктора политических или экономических наук.

«Фактически План Маршалла послевоенный родил для Украины, а я его не знаю! И вы тоже его не знаете. Наверное, было бы правильно совместную конференцию (провести, - ред.), показать: «Вот наш талантливый доктор экономических наук, вот План Маршалла для Украины». Тогда у меня каверзный вопрос – а кто ж его готовил? Возможно, кто-то готовил, не совсем интересуясь аспектами выздоровления экономики Украины? Я задаю вопросы, не обвинения. Они логичны!», - резюмировал Лосовский.