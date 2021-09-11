Национальная молодежная сборная по смешанным единоборствам ММА получила первое место в общем командном зачете на Кубке мира, состоявшемся в Праге – столице Чехии.

Председатель исполкома партии УДАР Виталия Кличко Артур Палатный поздравил спортсменов на своей странице в Facebook. Политик подчеркнул масштаб достижений молодых украинских спортсменов: «12 медалей, из которых 4 – самого «золотого» сорта».

Председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 7-8 созывов подчеркнул вклад тренерского штата и профильной федерации в достижение такого результата. "Немалый вклад приложило и руководство Национальной федерации ММА Украины, в частности ее президент Олег Рожкевич», – пишет Палатный. Политик убежден, что такой результат сборной – лишь начало победного пути в карьере юных спортсменов.

Напомним, 6 сентября национальная сборная Украины отправилась на Кубок мира по смешанным единоборствам ММА в Прагу (Чехия). Соревнования проходили с 8 по 11 сентября, украинскую молодежную сборную представили на них 15-ть спортсменов.