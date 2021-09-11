Внучка украинской певицы Софии Ротару показала, как проводит отпуск со своим женихом

Внучка Софии Ротару София Евдокименко живет и работает в США. Она также занимается учебой. Известно, что девушка изучает искусство. На своем канале на YouTube она выкладывает красочные видео о своей жизни в Америке. Сейчас София встречается с известным украинским разработчиком и очень богатым человеком. Он все чаще стал появляться в ее роликах и на фотографиях в социальной сети, передает "Hyser.ua"

А не так давно София разместила промо к новому ролику. И снова молодой человек девушки появился в кадре. Многие поклонники отметили, что он невероятно похож на актера Леонардо Ди Каприо. Стоит сказать, что пара очень гармонично смотрятся вместе. Это влог был посвящен их тосканскому отдыху.

"Тосканские Каникулы! Новый влог уже на канале. Ссылка в профиле.", - подписала новое видео София Евдокименко.

Даже в таком небольшом видео девушка смогла продемонстрировать много красивых образов. Поклонники пришли в полный восторг от увиденного.

"Как Всегда Супер!😍❤️, Очень классно что на двух языках 😊, Хороший взгляд у молодого человека, глубокий", - написали пользователи сети.

Отметим, что не так давно София Евдокименко была на отдыхе вместе со своей семьей. Она разместила несколько фотографий, на которых присутствовали ее родители и бабушка София Ротару. К сожалению, фото были сделаны с далека и поэтому разглядеть лицо певицы не представлялось возможным.