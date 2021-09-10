Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, как посчитать реальный прожиточный минимум в Украине.

Борис Кушнирук рассказал, какой реальный прожиточный минимум есть в Украине.

"Я был бы некорректным, если я начну называть цифры, потому что он должен рассчитываться. Это профессиональная работа Госкомстата. И если их не ставить в политические рамки: "Вы же там не попробуйте себе нарисовать, а то вам дай волю, вы нам покажете. А за счет чего мы будем платить?”. Если мы освободим их от этого политического давления, и поставим задачу корректно посчитать — они его сделают. Бесспорно он, я думаю, что более чем вдвое выше, чем то, что сейчас есть", - сказал Кушнирук.

Он отметил, что нынешний прожиточный минимум рассчитан на заниженных показателях потребления.

"Человеку закладывается, что у него за год должны сноситься 4 пары носков, или две пары трусов. То, что происходит — это уже не проблема государства. Значит, носите более осторожно. Носки зашивайте, трусы подправляйте. Рубашки запланировали 2 на 2 года. Это довольно большой перечень, но он составлен по откровенно заниженных показателях, которые не имеют ничего общего с реальными минимальными потребностями человека, чтобы он чувствовал себя достойно", - добавил Борис Кушнирук.

По его словам, без реальных показателей нельзя принимать меры по помощи населению.

Как сообщала Politeka , более половины украинцев оказались нищими, не хватает даже на еду: данные Госкомстата .