Сначала власть обворовывала Украину, а затем взялась и за самих украинцев. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге , объясняя, по каким принципам власть правит государством с провозглашения его независимости.

Сначала ведущий рассказывает о неписаном общественном договоре, который давно работает в Украине. «Мы как народ закрываем глаза на то, что власти в лице олигархов воруют заводы и пароходы, а власти взамен закрывают глаза на все наши попытки выжить вопреки их усилиям, то есть на то, что мы воруем гайки с тех заводов», - объясняет он.

Чаплыга добавляет, что выживание вопреки власти означало также уклоняться от налогов, а потому многие украинцы перешли работать в тень или вовсе уехали за границу. Как он отмечает, как только у власти закончились пароходы и заводы, она начала лезть в карманы украинцев. «Мы стали платить за образование руины и за реформы в кавычках и дыру в пенсионном», - подчеркивает эксперт.

Политолог убежден, что этими всеми налогами власть только пытается вытянуть из населения больше денег. К тому же, как он напоминает, власть уже вычислила, что люди держат «в матрасах» 50 миллиардов долларов, а потому пытается прибрать их себе к рукам.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, что власти намерены создать новое государство с другой концепцией .