Власть, чтобы ее ни критиковали, вполне может сделать определенные кадровые перестановки и убрать с должностей тех, чья работа оказалась неэффективной. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге.
Как отмечает ведущий, в Украине постоянно растут тарифы, а социальные стандарты остаются прежними. Следовательно, констатирует он, недоверие украинцев к власти растет. «Они пытаются отделаться легкой кровью: «Давайте поменяем правительство и ничего не поменяем дальше», но это уже не сработает», - подчеркивает эксперт.
По мнению Загороднего, чтобы избежать критики своей политики, власть вполне может сделать определенные кадровые перестановки. Иначе, предупреждает он, негатив общества может вылиться в нечто большее. В частности, говорит эксперт, Шмыгаль как глава Кабинета Министров уже получил высокий уровень недоверия. «Его уже недолюбливает вся страна, поэтому его нужно менять», - говорит он.
С другой стороны, Загородний замечает, что с решением менять правительство власть уже опоздала. «Потому что правительство менять легче, чем проводить досрочные президентские или парламентские выборы», - замечает ведущий.
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