Украина может сейчас использовать свои прежние наработки и в этом ее главное преимущество. Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

По словам гостя программы, сейчас в мире можно наблюдать такие тенденции, которые давно уже были реализованы в Украине. «Весь мир переходит к мобилизационной медицине, а у нас она была», - приводит он пример.

Аналогичная ситуация, говорит Кущ, и с образованием: Украина уже имела универсальное образование, а мир только к нему переходит. Как он объясняет, когда-то именно специальное образование было приоритетным, ведь сейчас буквально через каждые 5 лет происходит обновление технологий и отмирание определенных профессий. Следовательно, констатирует экономист, любой универсальный специалист через эти 5 лет останется уже без работы. «У нас много чего было, нам просто нужно быстро завершить ненужные медицинскую и образовательную реформы», - рассуждает он.

Сейчас же эксперт видит для Украины два варианта развития событий: либо ее буквально «затопчут» и после восстановления она не будет иметь достаточного потенциала, либо она изменит свою стратегию развития. «Если бы мы сейчас развернулись на 180 градусов, то мы бы оказались впереди всей системы, потому что у нас есть еще наработанные социальные механизмы, которые идут из прошлого», - объясняет Кущ.

Как сообщала Politeka Кущ заявил, что левые идеи начинают захватывать западное общество.

Также Politeka писала о том, что Кущ заявил, что в Украине неолиберализм не работает.