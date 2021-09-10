Астролог Влад Росс в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, стоит ли сейчас инвестировать, и во что.

“Я бы в ретроградный Меркурий вот сейчас вышел бы, а уже инвестировать лучше всего в ноябре-декабре. Потому что нужно быть весьма осторожным. Все финансовые черные мировые кризисы начинали происходить на ретроградном Меркурии. Часто это происходило осенью. Например, 1987 год, черный понедельник”, - сказал Росс.

Он отметил, что сейчас лучше не рисковать, и перейти в твердую валюту: евро или доллар.

“В сентябре, я думаю, гривна еще может быть более крепкая, а там уже октябрь-ноябрь… До 20-тых чисел с гривной все должно быть нормально. А потом не знаю, что может случиться, и какой мировой коллапс может случиться вообще в мире. Об этом только можно сейчас догадываться. Я не удивлюсь абсолютно, если, например, биткоин рухнет в два раза”, - добавил астролог.

По его словам, цены на недвижимость будут только расти, и те квартиры в новостройках, у которых квадратный метр стоит 1,5 тыс. долларов, через 5 лет будут стоить до 2-2,5 тыс. долларов за квадратный метр.

Как сообщала Politeka , Куса отметил, что инвестиционная политика в Украине — это наше слабое место .