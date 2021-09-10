Какая связь существует между прожиточным минимумом и средней зарплатой? Этот вопрос в программе «Акценты» рассматривает глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра экономист Борис Кушнирук.

«Прожиточный минимум не имеет отношения к средней зарплате. Более того, и сама средняя зарплата – это что-то вроде средней температуры по палате. Допустим, в каком-то офисе работают десять человек: начальник получает сто тысяч гривен, а остальные по десять тысяч. Средняя зарплата у них будет 19 тысяч гривен, но на практике это ни о чём не говорит. Важны не средние зарплаты и доходы, а медианные. Их нужно считать как в среднем по стране, так и по отдельным регионам. Например, в Киеве официальная средняя зарплата на 50-60 процентов выше, чем в регионах. Поэтому, если считать среднюю зарплату по стране в целом, то этот показатель становится ещё более некорректным. А вот прожиточный минимум в основном одинаков для всей Украины, разве что стоимость коммунальных услуг где-то может незначительно отличаться», - говорит эксперт.

По его мнению, такое различие связано только с коррупцией и безответственностью на местах, и не имеет под собой экономической основы.

«Прожиточный минимум нужно рассчитывать в среднем для всей страны. Основные продукты питания, лекарства, рубашки и носки во всей Украине стоят примерно одинаково, принципиальной разницы нет», - отмечает Борис Кушнирук.

Как сообщает Politeka, ранее был дан прогноз скорого роста средней зарплаты в Украине.

Также Politeka сообщала, что эксперт по социальной политике Андрей Павловский прокомментировал размер прожиточного минимума.