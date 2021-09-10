Экономист Борис Кушнирук в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказал, что такое прожиточный минимум и как его рассчитывают.
«К сожалению, нужно различать то, что у нас называется прожиточным минимумом, и то, что является прожиточным минимумом в реальности. У нас прожиточный минимум, который закреплен в Законе «О Государственном бюджете», – это определенная величина, которая якобы рассчитывается Госстатом, но она, если честно, не имеет ничего общего с реальностью», - говорит эксперт.
По его словам, эта величина крайне занижена.
«Причем фактически ее подстраивают под возможности бюджета платить людям определенную сумму денег. То есть к реальной потребительской корзине и минимальному потреблению семьи (особенно если это не один человек, а два, например)... Она к реальности не имеет никакого отношения. И это, к сожалению, реальность, которую нужно осознавать», - сказал Кушнирук.
Он отметил, что прожиточный минимум надо рассчитывать реально и при этом полностью отойти от популистских игр.
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«Те, кто находятся в оппозиции, всегда рвут на себе рубашку, рассказывают, что это не прожиточный минимум, он не имеет никакого отношения к реальности... Это правда, но когда они приходят к власти – ничего не меняется», - резюмировал экономист.
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