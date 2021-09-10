По каким платежкам украинцам придется платить больше уже с октября? Подробнее об этом рассказал эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.
По мнению гостя программы, тарифы за коммунальные услуги не могут быть низкими, но в таком случае должны биты высокие пенсии и зарплаты. «Суть такова, что с тех зарплат, которые сейчас официально существуют, заплатить такую коммуналку просто невозможно», - подчеркивает он.
Чтобы не быть голословным, Попенко сравнивает уровень пенсионного обеспечения в Украине и Польше. Как он рассказывает, на дорогую коммуналку поляки тратят 80% их минимальной пенсии в 8 тысяч гривен.
В Украине же, говорит эксперт, минимальная пенсия гораздо ниже: она составляет 1 860 гривен и из нее нужно потратить 160%, чтобы оплатить коммунальные услуги. «В Украине средняя пенсия 3 800 гривен, а средняя коммуналка около 3 000 гривен, то есть все пенсионеры, за исключением судей, депутатов и остальных чиновников с хорошими пенсиями, не смогут платить коммуналку», - говорит Попенко.
По его словам, с октября стоит ожидать подорожания горячей воды и отопления. К тому же, отмечает эксперт, в Черновцах это подорожание произошло уже: тариф подняли на 70%. «Так вот нас ждут долги за коммунальные услуги и рост долгов в отопительный период», - заключает гость программы.
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