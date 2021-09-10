В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, как видит налоговую реформу и что бы в ней изменил.

«По малому и среднему бизнесу надо определиться с единой ставкой налога: либо это 15% от прибыли либо 4% с оборота. Независимая судебная система, запрет всех проверок, максимальная лояльность государства к предоставлению арендных помещений и закупки средств производства», - подчеркнул он.

Бизяев считает, что кредитно-финансовая политика государства должна быть правильной, потому что без дешевых длинных кредитов мы не перезапустимся, надо максимально упростить систему налогов и сделать ее прозрачной и что-то решать с вопросом по НДС.

«Потому что в Украине НДС платится несколько раз, получается при продаже товара дистрибьютору и платится НДС, дистрибьютор продает товар в магазин и тоже платится НДС. И магазин продает товар конечному потребителю и он платит НДС», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кусы, что инвестиционная политика в Украине — это наше слабое место.

Также ранее для Politeka Гаврилечко рассказывал, что кредит должен быть целевой, обеспеченный, платный, возвратный и временной.