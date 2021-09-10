Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие области Украины имеют наибольшие шансы первыми оказаться в условиях ужесточенного карантина.

«Судя по показателям МОЗ, в ближайшее время Украина перейдет на желтый уровень эпидемиологической опасности. На сегодняшний день Киев, Винницкая, Черновицкая, Луганская и Херсонская области не соответствуют показателям для «зеленой» зоны карантина», - сообщила Завальнюк.

Она отметила, что, по словам главного санврача, «красный» уровень эпидемиологической опасности может быть введен в Украине не раньше ноября. Более того, добавила журналистка, в случае ужесточения карантина вакцинированные граждане получат «поблажки» от властей.

Также, по словам Завальнюк, к бизнесу и людям будут применяться менее жесткие карантинные нормы, например, бизнес сможет работать, или не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если говорить про функционирование спортзалов. Такие нормы, отметила она, сейчас разрабатываются.

«Относительно образовательных учреждений, то Ляшко сказал, что по нормам, такие школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим, то есть дистанционно», - говорит Завальнюк.

Журналистка объяснила, что при «желтой» зоне на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м. площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест и заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

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