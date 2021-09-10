Темой нового выпуска программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» стали стандарты НАТО. Подробнее о них рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Гостья программы сообщает, что Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с проектом постановления о получении Украиной двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО, но его поддержало только 24 депутата. Кушнир объясняет, что такие вопросы предстоит решать президенту, а не Конгрессу.

По ее мнению, в этой ситуации во многом виноваты украинские политики, действия и поступки которых портят репутацию и имидж государства. «Сейчас ситуация, когда мы фактически в таком дипломатическом скандале… Прискорбная ситуация, скажу честно», - комментирует эксперт.

Также Кушнир объясняет, что НАТО - это прежде всего военно-политический блок, а не только военный. И в таком случае, говорит она, становятся понятными постоянные вопросы к украинской власти о реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и неэффективности работы антикоррупционных органов. «На самом деле стандарты НАТО – это не только военные, оборонные, вопросы безопасности. Это стандарты жизни и уклада внутри страны и отношений социальных, экономических, правовых», - подчеркивает гостя программы.

Как сообщала Politeka, Поляков рассказал, что Байден вновь не назвал конкретных сроков вступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Майнина объяснила, почему Украина не может быть и членом НАТО, и союзником США вне НАТО.