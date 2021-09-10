Сегодня утром одесситу Тихону Шавруку было вручено подозрение в хулиганстве за участие в акции под Офисом президента.

Об этом сообщается на сайте "Национального корпуса".

«Теперь власти недостаточно ветеранов, которых уже удалось посадить в СИЗО на 2 месяца. На этот раз полиция снова придумывает удивительные подозрения: будто Тихон рыболовной удочкой травмировал правоохранителей. Как показывает пример Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша, места для правосудия и справедливости в таких делах нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихон Шаврук – отец троих детей, сын заслуженного артиста Украины, дирижера Игоря Шаврука, спортсмен и патриот.

«Но отнюдь не «преступник», с которым решила бороться украинская власть, инкриминируя ему ст.296 ч.4», - заявили в «Нацкорпусе».

Также там напомнили, что 2 мая 2014 года Шаврук вместе с другими неравнодушными патриотами защитил Одессу от пророссийских наемников.

«Сейчас позиция Тихона не изменилась: он готов бороться против капитуляции, которую готовит власть», - отметили в «Национальном корпусе».

По мнению патриотов, власть делает все, чтобы нейтрализовать тех, кто не будет молча следить тем, как она шаг за шагом сдает наше государство.

Как сообщала Politeka, ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве .