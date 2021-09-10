Как Украине подготовиться к полномасштабной войне? На этот вопрос ответил адвокат Евгений Лосовский в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской
Прежде всего адвокат отмечает, что он выступает за мир, а не войну. «Состояние войны меня абсолютно не устраивает. Особенно долгое ожидание этой войны без какой-либо конкретики», - подчеркивает он.
Тем не менее, говорит Лосовский, если уже будет полномасштабная война, то Украина должна быть к ней готова. Далее он размышляет над шагами, которые должно осуществить государство: «Поставить точку над “і”, готовить военно-промышленный комплекс, идеологически соединить даже где неприятие некоторых политических моментов, в каких-то регионах Украины», - отмечает эксперт и добавляет, что подготовка требует также объединения побед в общую идеологию.
Также он предупреждает, что нужно прекратить поднимать языковой вопрос. «В период подготовки к возможной агрессии врага мы должны убрать все компоненты, с которыми могут идеологически не быть согласны какие-либо категории граждан», - объясняет Лосовский. Кроме этого, говорит адвокат, Украине придется разорвать торговые отношения с РФ.
А уже дальше, отмечает гость программы, государство должно подготовить свои границы к возможному вторжению и по примеру Израиля провести всеобщую мобилизацию. Также Лосовский акцентирует на том, что к полномасштабной войне Украина должна подготовить не только свою инфраструктуру, но и население по финансам.
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