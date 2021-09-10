Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал об антипропаганде и антирекламе Украины. По его словам, высказывания президента Эстонии нельзя считать антирекламой Украины.

«Недавно президент сказал, что к нам не идут инвесторы, потому что у нас антиреклама, вспоминая президента Эстонии. Но это неправда. Антиреклама – это если бы ничего не было. Россияне воспользуются любым нашим факапом и они активно делают украинскую антипропаганду», - отметил Фурса.

По словам эксперта, заявление президента Эстонии нельзя считать антирекламой, потому что у нас все равно есть позитивный элемент в инвестициях в нашу страну. По мнению Фурсы, вот россияне реально делают антирекламу Украины.

«Но они пользуются реальностью (россияне, - ред.). Реальность, что нет верховенства права – да, тут суды коррупционные. Тут не надо ничего выдумывать, тут надо подсветить и пока тут есть, что подсвечивать – они будут подсвечивать», - подчеркнул Фурса.

Как отметил эксперт, россияне пользуются реальными ошибками украинского правительства, и пока они будут допускаться – антипропаганда будет.

Как сообщала Politeka, Баник рассказал, когда в «Дії» появляется ковид-сертификат.

Также Politeka сообщала, что Мерило дала несколько советов по развитию стартапов в Украине.