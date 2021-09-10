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Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию с разворовыванием средств, выделенных на реконструкцию единственного в Борисполе роддома, к чему, по имеющейся информации, причастны бывший и нынешний главы Киевской обладминистрации Алексей Чернышов и Василий Володин. Об этом глава общественной организации «Всеукраинское объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля» Сергей Возный заявил в своём видеоблоге.

«В Борисполе нет роддома, но есть договор строительного подряда капитального ремонта роддома, сумма которого изначально была 65 млн, но в дальнейшем была увеличена до 95 млн грн. Хотя по оценкам строительных экспертов и расчётов горсовета, роддом можно было построить с нуля за 85 млн грн. В нашем распоряжении находятся документы, согласно которым стройматериалы были попросту украдены группой Алексея Чернышова, ведь глава Минрегионстроя, экс-глава Киевской обладминистрации лично утверждал подрядчика этих работ. Потом эту эстафету принял действующий глава Киевской обладминистрации Василий Володин», - сказал он.

Сергей Возный отметил, что в его распоряжении находятся оригиналы документов по этому объекту, которые подтверждают махинации.

«Согласно документам, на объекте отсутствуют строительные материалы и техника, которые были указаны в актах подрядчика ООО «Будинвестсервис15». Директор фирмы «Будинвестсервис15» Владимир Яковлев сейчас находится в «ДНР», таким образом эта ОПГ пытается спрятать концы в воду. Есть информация, что Чернышов и Володин уже рассматривают возможность продажи этого объекта в частные руки, чтобы скрыть это преступление», - сказал он.

При этом Сергей Возный обратился к президенту: «Владимир Александрович, вы неоднократно были в Борисполе и на этом объекте. Чернышов и Володин перед вами брали на себя обязательства о сдаче этого объекта вовремя и без воровства. Мы передадим все документы в правоохранительные органы, а вы дайте поручение о соответствующем расследовании. Хочу вас также попросить сделать соответствующие политические выводы в отношении Володина и Чернышова», - подытожил он.