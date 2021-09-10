Получил ли Владимир Зеленский во время своего визита в США поддержку в военном вопросе? Своё мнение об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает адвокат Евгений Лосовский.

«Кто служил в армии, тот понимает, что «Джавелины» не спасают от бронетанковых войск. А для агрессии может быть использована и авиация, и другие специальные силы. Речь о другом. США не участвуют в программах по развитию украинского военно-промышленного комплекса и созданию оборонительных рубежей. Нам просто выдаётся финансовая помощь на покупку военных товаров. Получаем мы и консультативную помощь от НАТО по реорганизации ВСУ. Но при таком серьёзном государственном визите Украина должна была получить чёткие обещания: в таком-то случае США окажут нам такую-то помощь», - считает гость программы.

По его словам, в реальности этого не было.

«Должен существовать план: если враг за сутки проходит какой-то рубеж, то мы применяем все силы, чтобы остановить его. Какой рубеж в этом плане обозначен у нас? Да, говорят, что идут вялотекущие боевые действия. Но ведь гибнут наши солдаты, а главный показатель войны – именно это, а не потеря техники. Если это не является для США маркером того, что идёт война, и за нас нужно, грубо говоря, «вписаться», то что тогда является?», - спрашивает Евгений Лосовский.

Как сообщает Politeka, ранее депутат Антон Поляков отметил, что на встрече с Зеленским Байден ничего не сказал о сроках принятия Украины в НАТО.

Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Тараса Загороднего, американский лидер не говорил о расширении гарантий безопасности для Украины.