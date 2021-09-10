Чемпион Украины и президент Украинской федерации вейкбординга Юрий Зозуля в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, почему за 5-10 лет в Украине сложно будет найти озеро без вейкборда.

“Украина, если вы поднимитесь и пролетите на вертолете, это все страна прудов. Вы не пролетите 5-10 километров, чтобы не было какой-то лужи. Так вот, 90% этих луж подходят для того, чтобы установить канатные дороги. У нас есть пример Полтавы, когда бизнесмены начали на озерах устанавливать канатные дороги, потому что это выгодно. Рядом ставишь кафе, канатная дорога, в сумме оно дает прибыль, и люди катаются. Украина прозрела”, - сказал Юрий Зозуля.

Он отметил, что в Украине быстрыми темпами идет освоение озер, и сейчас разрабатывается более 1000 проектов по всей территории.

“И каждый год добавляется по 200-300 проектов… Буквально через 5-10 лет у нас будет тяжело найти озеро или пруд, где не будет стоять канатная дорога и вейкпарк. Потому что сейчас такое огромное количество проектов, все проектируют. Все уже перестали представлять пляж без канатной дороги… И все это в сумме дает очень большой толчок для развития водных видов спорта”, - добавил Зозуля.

По его словам, вейкборд стал очень доступным по цене и способствует самореализации молодежи.

Как сообщала Politeka , Зозуля посетовал на трудности с мотивацией молодежи для занятий спортом: “Спорт немножко изменился в область такого хайпа” .