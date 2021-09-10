В программе Сергея Дойко «Личность» юрист, политик, депутат Верховной Рады Украины трех созывов, судья Конституционного Суда Украины в отставке Виктор Шишкин рассказал о своих достижениях как первого Генерального прокурора Украины.

Сначала гость программы отмечает, что прокуратуру Украине не передали автоматически с УССР, это было новое образование. «Кто-то может сказать, что я себя хвалю. Но все прокуроры, которые приходили после меня, приходили «на готовенькое», - говорит Шишкин.

По его словам, в СССР прокуратура на самом деле была страшнее КГБ. Как объясняет политик, после того, как в конце правления Брежнева КГБ отделили от Совета Министров и стало просто КГБ СССР и КГБ УССР, его шефа назначал именно президиум Верховной Рады. «То есть булаву шеф КГБ получал от украинской власти», - подчеркивает он.

В то же время депутат советует читать Конституцию УССР и СССР. Он рассказывает, что прокуроров республик и областей назначала уже не украинская власть, а Генеральный прокурор СССР. Шишкин добавляет, что с его утверждением приходилось назначать прокурора даже Печерского района в Киеве. «То, что они там согласовывали с ЦК Компартии Украины, меня не интересует. Как юриста-формалиста меня интересует документ, на основе которого тот свою задницу посадил в соответствующее кресло», - говорит Шишкин и добавляет, что этим документом выступал приказ Генерального прокурора.

Как сообщала Politeka, Шишкин рассказал, как Украина вырывалась из имперской иерархии .