В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Викторией Панченко экс-заместительница министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская рассказала о проблеме с утилизацией ковидных отходов в Украине.

«Ковидные отходы относятся к особо небезопасным, точно так же как отходы других инфекционных стационаров. Это как отходы стационаров СПИДа, гепатитных и туберкулезных отделений, они подлежат специфической утилизации. И на сегодняшний день в Украине несмотря на то, что есть прописанные нормативы специфической утилизации в Министерстве экологии и выдаются лицензии утилизаторам для возможности утилизации таких отходов, далеко не все больницы в Украине имеют договора со специальным утилизатором ковидных отходов», - подчеркнула она.

Лисневская сказала, что на органы местной власти была возложена ответственность по разработке порядка утилизации ковидных отходов, который до сих пор не разработан. Контроль был возложен на местные советы, подтвердила она, потому что они являются собственниками больниц, поэтому они должны контролировать свои учреждения здравоохранения. На уровне страны должен был быть разработан детальный порядок, акцентировала она, и детальный порядок отчетности, но с этим еще работают.

«Краткий анализ показывает, что у многих учреждений охраны здоровья нет договоров с утилизатором со специфической лицензией. Может быть потому, что такая утилизация дороже, а может быть потому, что в регионе его нет либо о нем не знают. Но я думаю, что все прекрасно знают, что это опасные отходы. Тем не менее, увы, пока такая ситуация, что многие больницы вывозят ковидные отходы на общую свалку, а это не безопасно», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Баника, что в системе «Хелси» есть данные про вакцинацию, они поступают на телефон и подписываются ключом.