Анна Юдовинская, консультант по питанию HERBALIFE NUTRITION, специально для Сlutch рассказала о том, как худеть людям, работающим ночью.

Анна Юдовинская

"Было бы идеально, если бы человек каждый день питался по одной и той же схеме. То есть, если у него была бы возможность в одно и то же время просыпаться, питаться и укладываться спать. Это самый лучший вариант.

Но да, мы сталкиваемся в своей работе с людьми, которые имеют ночные смены или работают сутки через двое. И мы стараемся все-таки встроить питание под их график и даже ночью они могут чем-то перекусить. Для этого существуют высококачественные продукты компании HERBALIFE NUTRITION. Тот же протеиновый коктейль, который они могут выпить вечером. Или же человек может рано утром позавтракать еще до того, как уходит с работы, чтобы уже домой прийти и отсыпаться.

Но все-равно это все очень индивидуально и подбирается непосредственно под режим каждого человека", - сообщила эксперт.

Также Анна Юдовинская рассказала о невероятных историях похудения людей, которые вызвали восхищение всей Украины.

Все они принимали участие в проекте «Галерея красоты».

«Участники проекта — обычные люди со своими удивительными жизненными историями. К примеру, у меня был подопечный Иван Зайцев - папа в декрете. Я впервые в жизни встретилась с парнем, который решил взять на себя такую серьезную домашнюю работу. Он решить помочь жене закончить образование. Находясь дома, он понимал, что сам не справится со своим лишним весом», - говорит Анна.

Иван Зайцев. Фото ДО и ПОСЛЕ похудения

"Ольга — молодая мама троих детей. Работающая мама. И у нее была установка, которая, к сожалению, существует у многих женщин. Что если ты работающая мама, то это значит, что ты не можешь свободное время тратить на себя и ты должна быть полностью растворена в домашних делах. Оле пришлось меняться. Ей нужно было понять, что ничего страшного, если она какую-то часть своего времени будет уделять себе, не случится.

Ольга ДО похудения

Мы пообщались. Ольга проанализировала свой дневник питания, занялась спортом, сходила на шоппинг, ведь положительные эмоции также очень важны.

Благодаря вышеперечисленному она утром становится на весы и видит минус, замечает, что вещи становятся свободными и у нее появляется море энергии. Конечно же, такая радостная счастливая ресурсная мама - это плюс для всего окружения: дети стали ощущать, насколько сильно она изменилась, муж стал на нее смотреть вновь влюбленными глазами и это позволило Оле получить свой шикарный результат, снизить вес за три месяца на 14 кг и превратиться просто в модель", - рассказала эксперт.