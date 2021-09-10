Анна Юдовинская, консультант по питанию HERBALIFE NUTRITION, специально для Сlutch прокомментировала такое популярное в народе понятие как «широкая кость».

«Очень редко лишний вес реально передается по наследству. Есть типы телосложения - мелкий, средний, крупный, но разница в физиологически нормальном весе максимум 5 кг, поэтому если у тебя 15-20 лишних кг - это не говорит о том, что у тебя какая-то "широкая кость".

Чаще всего передается культура питания из поколения в поколение. Если человек в детстве просыпается утром от запаха блинчиков, на обед ест, к примеру, картошечку или вареники, а вечером свежую выпечку с чаем, то ему кажется, что так и должно быть. И когда такой человек создает свою семью, он хочет воспроизвести все те положительные эмоции, которые у него были в детстве. Он начинает точно так же готовить, что приводит к набору веса", - сообщила эксперт.

Напомним, что ранее мы писали о том, что врач диетолог Ольга Кораблева рассказала о том, каким бананам следует отдавать предпочтение – зеленым или спелым. По словам специалиста, ни один из этих вариантов не имеет каких-то особенных преимуществ над другим, оба обладают определенными достоинствами.

Однако есть один важный момент – гликемический индекс у зеленых и спелых бананов разный. У зеленых, к примеру, он составляет около 40.