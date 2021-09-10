Украинская ведущая, актриса и певица Даша Астафьева показала себя в новой съемке для Playboy.

Даша Астафьева снова появится на страницах украинского издания Playboy. Известно, что фотосъемка приурочена к Дню Рождения артистки. В социальной сети уже были опубликованы первые кадры. Отметим, что Даша Астафьева получилась очень обворожительной. Поклонники тут же засыпали ее сотнями комлиментов, пишет Hyser.ua.

На первом фото Даша Астафьева позирует полностью голой, лежа на диване. Она изящно изогнула свою спину. Ее волосы распущены, а на лице красуется сдержанный макияж. Опубликовавшим фото пришлось закрасить частично грудь Даши, чтобы фото прошло цензуру и пользователи сети могли полюбоваться красотой и грацией Астафьевой.

На втором снимке артистка позирует в белой рубашке, которая практически полностью прикрыла тело Даши. Но часть груди все равно видна. Даша томно запрокинула голову назад, что придало снимку больше таинственности. Также певица продемонстрировала идеальный маникюр, выполненный в красных тонах.

Пользователи сети остались в полном восторге от уведенных снимков. Они написали, что Даша просто совершенна.

"Ухх прекрасна😍, Какая же она сек***альная, чувственная, притягательная и одновременно недоступная. 🔥🔥🔥❤️❤️❤️, wow,amazing💔💔💔, О, подумала Моника Беллуччи😅, точно невероятная ❤️, Даша и украинский плэйбой это одно целое, Даша и вся вселенная одно целое", - написалиф анаты.

Отметим, что у Астафьевой это уже не первая съемка для этого журнала. Но каждая новая работа становится все лучше и лучше.