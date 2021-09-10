Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Елена Криворучкина сообщила в НАПК о покупке недвижимости в Киеве с опозданием на месяц и десять дней

Таким образом Криворучкина нарушила Закон Украины по предупреждению коррупции, пишет Антикор. Информация о покупке появилась на сайте НАПК 13 августа.



В ней говорится, о том, что Елена Криворучкина приобрела квартиру в Киеве на 99,8 кв.м. стоимостью в 3,45 млн грн. Купила недвижимость у трёх совладельцев, неких Татьяны, Олега и Юрия Маршавиных 3 июля 2021 года. А показала эту покупку 13 августа.



Что помешало Елене Криворучкиной сделать это вовремя, неизвестно, однако этот факт может повлеч за собой некоторые последствия.

Установленный законом срок подачи декларации об изменении имущественного состояния составляет 10 дней, с момента наступления этих изменений. Таким образом она нарушила Статью 52-4 Закона по предупреждению коррупции, подав декларацию позже установленного срока. А нарушение этой статьи, по неуважительной причине, влечёт за собой наложение административного штрафа, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, статья 172-6 Кодекс Украины об административных правонарушениях.



Елена Криворучкина попала в Верховную раду избравшись по мажоритарному избирательному округу №32 в Кривом Роге. А до этого в течении 20 лет работала в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.