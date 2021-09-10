Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, не смотря на уголовные расследования и громкий резонанс в СМИ, продолжает «кошмарить» бюджетные сети АЗС, которые в отличие от «премиальных» брендов продают качественное топливо по доступным ценам.

Об этом говорится в статье «НЕТ дешевому бензину? Как Куюн отрабатывает заказ ОККО».

Журналисты напоминают, что недавно в СМИ попала аудиозапись разговора Куюна с одним из ТОП-менеджеров БРСМ-Нафты. На записи слышно, как глава А-95 фактически прямым текстом требует, чтобы ему в месяц платили 15 тыс. у.е. за так называемую «лояльность».

Получив отказ, Куюн устроил масштабную медиа-атаку на эту сеть.

Также недавней жертвой нападок Куюна стала компания Socar. Глава А-95 распространил в СМИ фейковую информацию, что эта компания якобы станет новым владельцем сети АЗС Glusco в Украине. Даже после официального опровержения со стороны Socar, он отказался снять со своего сайта enkorr.ua не соответствующую действительности информацию.

По данным СМИ, в последнее время главными спонсорами Сергея и Артема (фигурирует в финансовых отчетах) Куюнов выступают сети АЗС премиум-сегмента - ВОГ, КЛО и ОККО (владелец Виталий Антонов).

Финансирование также поступает через Нефтегазовую ассоциацию, которую эти компании создали.

Весной в Сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счета Куюна:

в 2019 на счета компании А-95 поступило 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн - от АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть ОККО);

в 2020 году общая сумма поступлений – 4,6 млн грн от АО «Концерн Галнафтогаз» - почти 1,3 млн грн;

еще один большой донор, о котором писалось ранее, Нефтегазовая ассоциация, которая платит по меньшей мере 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.

К слову глава Совета Нефтегазовой ассоциации Юрий Кучабский является вице-президентом Галнафтагаза (сеть ОККО бизнесмена Виталия Антонова).

Именно ОККО Виталия Антонова уже давно требует от БРСМ-Нафта и других сетей поднять цены на топливо, говорится в статье.

Тем временем медиа-шантаж Сергея Куюна уже попал в поле зрения правоохранителей – в июле Нацполиция провела обыски в офисе группы А-95 и по месту проживания ее руководителей.