В своем блоге «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев рассказал, какие события предшествовали ключевому моменту весны 1939 года, который в последствии привел к началу войны.

«19 февраля 1939 года был подписан первый в истории советско-польский торговый договор. При этом далеко не все разногласия были решены. В Берлине все поняли правильно. Орлу было пора опять показать когти», - заявил Бизяев.

По его словам, 23 марта, несмотря на французские и британские гарантии Литве, Вермахт занял Клайпеду, но Польша промолчала. Более того, говорит политолог, она категорически отказалась подписать с СССР совместную декларацию. Бизяев отметил, что 21 марта начался очередной раунд германо-польских переговоров по Данцигу, которые не принесли результата.

«Гитлера попросту послали. Разозленный фюрер дал команду проработать решение польского вопроса военным путем, хотя и заявил о своем нежелании воевать с Польшей. Поляки все же колебались. Ситуация висела на волоске и тут Англия пошла на односторонние гарантии независимости Польши. Вопреки просьбам Варшавы о сохранении их в тайне, 31 марта гарантии были опубликованы, но при этом Англия не отказалась от содействия германо-польскому урегулированию», - рассказал Бизяев.

По его словам, это был ключевой момент весны 1939, и какими бы якобы благими намерениями не руководствовалась Британия, например, не допустить перехода Польши в лагерь Германии, добиться ее согласия на гарантию границ Румынии и сдержать германскую экспансию, стало ясно – это война.

«Но весной 1939 года полякам было не до таких мелочей, как война с каким-то там Третьим Рейхом. Это головная боль Парижа и Лондона, считали в Варшаве. Весной 1939 года Польшу беспокоил колониальный вопрос. Польше показалось тесно не только в границах 1772 года, но и вообще в Европе. Ведь у всех великих стран имелись колонии. В Польше была создана морская и колониальная лига», - отметил Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал об отношениях Польши и СССР после Первой мировой войны.