Политолог Алексей Якубин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему в Верховной Раде закрыли программу по деолигархизации.
“Я считаю, что очень скандально сейчас пройдет обсуждение так называемого антиолигархического законопроекта. Во-первых, мы видим уже энное количество правок, но уже началась вокруг него борьба. И борьба нешуточная, потому что я не думаю, что олигархи, или те, кого у нас называют олигархами, они сильно испугались от этого законопроекта. Но программу большая деолигархизация закрыли”, - сказал Алексей Якубин.
Он отметил, что люди, которых в Украине считают олигархами, не хотят своего попадания в какой-либо список.
“Они понимают, что попадание в список в нашей стране, в ситуации, когда РНБО у нас и суд, и исполнительная власть, и все что угодно — это чревато тем, что сегодня ты попал в список, а завтра тебе скажут: “Ты знаешь, а твое имущество тоже под санкциями”, - добавил Якубин.
По его словам, будет саботаж законопроекта, который может не понравиться Офису президента.
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“Вот это может стать одной из точек, которые могут привести этот парламент… В одну из точек невозврата. То есть, может так получиться, что просто-напросто не хватит голосов за этот закон во втором чтении. И тогда Зеленский окажется перед развилкой: сделать вид, что так и нужно было, или же сказать что: “А, раз этот парламент вот такой вот, значит я распускаю”, - подчеркнул политолог.
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