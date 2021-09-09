В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин политтехнолог Александр Курбан рассказал, как события в Афганистане отразятся на мировой экономике и экономике США в целом.

«Естественно Америка вздохнет, потому что большое количество денег, средств и ресурсов армии освободится, которые были задействованы в Афганистане. Главное, чтобы теперь этой ситуацией Америка правильно и мудро распорядилась. Я думаю, что выход из Афганистана, о котором заговорили весной этого года, готовился давно. А Америка тем и отличается от России, что там нет эмоциональных решений президента, что я захотел – значит так и будет», - сообщил он.

Курбан рассказал, что любое решение в Америке готовится стратегическими центрами и другими структурами, которые просчитываю выгоду для Америки. Выход из Афганистана, считает он, назрел в США еще два-три года назад, просто об этом не говорили, а шла подготовка. Скорее всего эти годы шла подготовка для выхода, уверен он, находились каналы коммуникации с Талибаном и вменяемые люди, с которыми можно было бы договориться.

«И мы видим, что Талибан, придя к власти, и делает такие заявления, которых от них никто не ожидал. Поэтому Талибан сейчас и двадцать лет назад – это две абсолютно разные организации. Нынешний Талибан - это уже не то средневековое объединение фанатичных мусульман и они прекрасно понимают, что если повторится то, что было тогда, то власть они потеряют очень быстро. Придет опять Америка и Запад», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что уход США из Афганистана завершает эру попыток перестроить другие страны.

Также ранее для Politeka Бизяев рассказывал, что на прямую события в Афганистане на рейтинги партии ХДС/ХСС не повлияют.



