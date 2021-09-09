Политолог Виктор Таран выразил свое мнение относительно промежуточных итогов визита Зеленского в Вашингтон. В своем блоге «Таран Vlog» он рассказал, как о положительных моментах этой поездки, так и о негативных.

Прежде всего ведущий объясняет, что анализировать итоги визита и оценивать их нужно учитывая статус визита. «Это был просто рабочий визит. Во время таких поездок не происходит прорывов и не подписывают незапамятные документы», - объясняет Таран.

Тем не менее, говорит он, отсутствие видимого результата тоже можно считать результатом. Именно так, по мнению эксперта, можно описать визит президента Украины в Белый Дом. Кроме того, он комментирует и совместное заявление Зеленского и Байдена: «Все, как и ожидалось. Взвешенное заявление, без дипломатических сюрпризов, но в целом позитивное для нас».

По словам Тарана, украинская сторона слабо подготовилась к визиту в США. Чтобы не быть голословным, он напоминает о провальном проекте презентации украинских инвестпроектов на 277 млрд долларов. Политолог объясняет, что презентация этого проекта при отсутствии хотя бы одного серьезного представителя бизнеса отпугивает инвесторов, которые потенциально могли бы быть.

Также ведущий рассказывает о контракте с американской компанией Westinghouse на 25 млрд долларов, согласно которому в Украине построят 5 новых атомных реакторов. Эксперт отмечает, что этот контракт нужен не только Украине, но и Westinghouse. «Но является ли этот контракт одним из лучших шансов для Westinghouse избежать финансового краха? Это тоже правда, ведь компания находится в кризисной финансовой ситуации», - подчеркивает он. Как говорит Таран, такие амбивалентности можно проследить буквально в каждом подписанном меморандуме.

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