В эту пятницу, 10 сентября, в 18:00 выходит новый выпуск программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?», темой которого станет иммиграция в Канаду.
В эфире программы иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич расскажет, с какими сложностями сталкиваются украинцы при иммиграции в Канаду, а также поделится быстрыми и эффективными способами их решения.
Эксперт прокомментирует важные юридические нюансы организации переезда, исходя из десятилетнего опыта практики в этой сфере.
Во время эфира каждый зритель сможет задать свои вопросы на тему выпуска и получить краткую консультацию от квалифицированного специалиста.
Ранее Politeka сообщала, что юристка рассказала о вариантах иммиграции в США.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
В Минздраве сообщили, на ком меньше всего отразится новый карантин: "На этой неделе..."
Внучка Ротару показала, как выглядит их особняк за миллион долларов изнутри: колонны и темная мебель
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Также Politeka писала о том, что юристка обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.