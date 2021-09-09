В эту пятницу, 10 сентября, в 18:00 выходит новый выпуск программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?», темой которого станет иммиграция в Канаду.

В эфире программы иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич расскажет, с какими сложностями сталкиваются украинцы при иммиграции в Канаду, а также поделится быстрыми и эффективными способами их решения.

Эксперт прокомментирует важные юридические нюансы организации переезда, исходя из десятилетнего опыта практики в этой сфере.

Во время эфира каждый зритель сможет задать свои вопросы на тему выпуска и получить краткую консультацию от квалифицированного специалиста.

Ранее Politeka сообщала, что юристка рассказала о вариантах иммиграции в США.

Также Politeka писала о том, что юристка обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.



