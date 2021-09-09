В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин экс-заместительница министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская рассказала о семейной медицине в Украине.

«Семейная медицина, безусловно, работает, но раньше эти доктора назывались терапевтами, а сейчас они стали семейными докторами. Поменялся порядок финансирования и, пожалуй, сейчас в семейной медицине докторам стало как-то легче и комфортнее, но, к сожалению, не стало легче и комфортнее пациентам. Поэтому, говоря о реформе семейной медицины, с одной стороны, действительно, можно назвать ее успешной, потому что семейные доктора получили определенное финансовое обеспечение», - сообщила она.

Лисневская сказала, что, с другой стороны, пациенты не получили той доступной базовой медицины, которая должна наблюдать, выявлять первичные заболевания и отправлять на лечение. Пациенты в регионах не получили доступа к этой профилактической медицине, считает она, потому что очень часто на периферии этот доктор стал бесполезен, он просто получает деньги, но к нему не обращаются, так как нет толку.

«Чтобы улучшить реформу семейной медицины, надо сделать оценку медицинских технологий. Как мы можем устанавливать тариф за лечение, если у нас нет оценки медицинской технологии. То есть должна быть технология лечения, что мы делаем и сколько это может стоить. Как мы считаем, и за что мы платим, если технология не оценена. И пока это не будет сделано, качественных обоснованных тарифов и качественного контроля не будет», - резюмировала она.

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