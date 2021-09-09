В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24» политический эксперт Андрей Кучер назвал причины того, что Денис Шмыгаль до сих пор в должности премьер-министра Украины.

Эксперт напоминает, что на замену Шмыгаля рассматривали трех кандидатов. Первый из них, отмечает он, Кубраков, который сейчас занят в «Большом строительстве». «Его нельзя теперь дернуть оттуда, потому что «Велике будівництво» еще дофинансируется. И на него большие взгляды президента...», - объясняет Кучер. Другие два кандидата, отмечает он, это Чернышев и Федоров. О втором гость программы говорит так: «Любимец президента. И действительно человек, министерство которого действительно дает плоды».

Тем не менее, констатирует Кучер, нового человека на должность премьера все равно не нашли. «По поводу Шмыгаля если мы говорим, то на данном этапе его невыгодно менять», - отмечает он. Эксперт объясняет, что работает определенная политическая технология, согласно которой все проблемы списываются на кого-то одного. Следовательно, говорит политолог, самим «слугам» отставка Шмыгаля не выгодна.

Также он признается, что сомневается в том, что этот созыв будут переизбирать. «Я мало верю в переизбрание данного созыва. Я больше верю в то, что будет смена Кабинета министров… До этого разгоняли разные «темники» по поводу того, кто же претендует уйти», - отмечает он и напоминает о Таране и Малюське.

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