Российская актриса Кристина Асмус поделилась подробностями своей личной жизни

Российская актриса Кристина Асмус наконец раскрыла еще одну деталь своей личной жизни. Актриса заявила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Напомним, что ранее Асмус развелась с российским комиком Гариком Харламовым после восьми лет брака. У пары есть восьмилетняя дочь. Об этом сообщает Hyser.

Поклонники пары долгое время не могли поверить в то, что это произошло. Как оказалось, что инициатором развода стала Кристина. Но так и не были до конца известны причины. Уже больше года Асмус говорит о том, что она состоит в отношениях с новым мужчиной. Но его имени она не раскрывает.

А недавно актриса пожаловалась на то, что она из-за плотного рабочего графика очень сильно устает. Сон практически отсутствует, у нее постоянные проблемы с давлением, и она готова ложится в больницу для обследования. Но после написала, что ей уже лучше.

"Спасибо вам всем за поддержку в моём состоянии здоровья, за сотни сообщений и адекватную реакцию на мою открытость. Но что для меня сейчас важно! Я нахожусь просто в абсолютной любви!!! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне (уж не знаю за что) посланы 2 крутых проекта", - подписала фото Кристина Асмус.

В комментариях пользователи сети похвалили Асмус за силу духа: "Так, после слова любимого человека, я перестала читать. Что я пропустила? Какие слова. Здорово, что так. Слава Богу, Кристина, что у тебя есть в жизни любовь и ты способна ее транслировать нам через свои актерские работы и... инстаграм! Такая красивая", - написали фанаты.