В новом выпуске программы «Что дальше?» с блогером Викторией Панченко политолог Руслан Бизяев рассказал, готова ли власть к локдауну в экономическом смысле.

«В экономическом смысле центральная власть готовится к локдауну, а вот насколько будет готова власть на местах - это большой вопрос. Потому что, как правило, локдаун - это целостная система, в которой распределяются полномочия как центральной, так и местной власти. И если во время этого локдауна все проблемы скинут на местную власть, то рванет. Люди не будут ехать сразу в Киев, они побегут и сделают неприятно первому попавшемуся чиновнику на местах», - сообщил он.

Бизяев сказал, что скорее всего руководители на местах эту проблематику понимают и знают, что они будут делать в каждой области индивидуально. И в той области, где красили траву полтора года, а не работали, там вылезет все, уверен он, а там, где хоть как-то подготовились, все пройдет более-менее. Локдауны в Украине имеют цикличность, считает он, и это значит, что осенью локдаун неизбежен. И речь идет о том, что это цикличность политическая, медицинская и экономическая, уверен он, и судя по официальным данным это октябрь-ноябрь.

«А вот введут ли локдаун - это решение политическое. И, казалось бы, пандемия и тарифы – две вещи не взаимосвязанные, но это только на первый взгляд, потому что тарифы будут поднимать, а деньги надо платить. У нас могут пойти веерные отключения, потому что у нас сейчас большие проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ, с углем антрацитом и не понятно, где в пиковый период брать электроэнергию. И все эти маленькие ручейки могут сойтись в одну большую реку и можно очень серьезно нарваться, а значит решение по локдауну будет политическим», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что сейчас Путин может использовать для давления поток мигрантов из Афганистана, ситуация ему благоприятствует.