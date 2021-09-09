Эксперт по государственному управлению Роман Головин в своем блоге рассказал, что произойдет со страной, если вся земля будет скуплена и сконцентрирована в одних руках

Головин отметил, что при наличии многообразия научных позиций по поводу земельных отношений, количество их является и останется неизменным. По его словам, есть две формы земельных отношений: несамостоятельная, пользовательская, когда владелец земли передает ее в пользование, аренду или так называемый эмфитевзис, и самостоятельная, когда владелец обрабатывает землю самостоятельно, используя ее в собственной производственной сельскохозяйственной деятельности в области растениеводства.

По его словам, если всю землю сконцентрируют в одних руках, в таком случае страна получит унитарно-концентрационную форму земельных отношений. Головин отметил, что тогда страна окажется в средневековье, станет феодальной. Эксперт добавил, что мы уже видим эти проявления на фоне децентрализации и господстве аренды.

«Хорошо, что у большинства украинцев есть видение самостоятельного хозяйствования. А для тех, кто хочет понакупать землицы, напомню, что любая концентрация земли будет требовать общественной необходимости ее национализации», - заявил Головин.

Как сообщает Politeka, ранее экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз призвал украинцев продавать землю государству с тем, чтобы оно сдавало её в аренду.

Также Politeka сообщает, что историк Сергей Корновенко рассказал о тех угрозах, которые таит в себе рынок земли.