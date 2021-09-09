Власти намерены создать новое государство с другой концепцией, которую в свою очередь может поддержать молодежь. Подробнее об этой инициативе рассказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге

Как отмечает ведущий, пока общество полностью погрузилось в тарифную политику власти и другие проблемы, оно пропустило одну важную вещь. «Они строят на руинах УССР новую страну», - утверждает он.

Далее Чаплыга рассуждает, как эту идею воспримет общество. «Вы скажете, что людям это не зайдет: все эти рисунки, новое государство и инвестиции. Зайдет, потому что их аудитория это 18-35 лет и эта аудитория сплоченная», - подчеркивает Чаплыга. С другой стороны, отмечает политолог, этого нельзя сказать о старшем поколении: оно будет искать суть, а ее нет, поэтому идею не примет.

Кроме этого, отмечает он, речь будет идти не столько об изменениях, сколько об их имитации. «Им не нужно ничего строить, а нужно добивать то, что есть и рисовать красивую картинку для тех, кто ещё не платят по этим тарифам», - говорит Чаплыга.

Также ведущий предполагает, что повторится история с «Нафтогазом», в частности, как с ним поступили компрадоры, но в масштабах всего государства. «Самое выгодное выделить себе, а самое невыгодное – бросить и повесить на людей», - объясняет эксперт.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о легкомыслии власти.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга объяснил, чем опасен страх бедности.