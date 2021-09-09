Официальная версия болезни и смерти Геннадия Кернеса в Германии имеет большое количество нестыковок. Сейчас появляются новые версии произошедшего, которые должны быть внимательно изучены правоохранителями

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала политический эксперт Янина Соколовска, комментируя пост харьковского юриста Дениса Ярославского, пишут "Вести".

По словам Сколовской, история с тем, что "Федеральная прокуратура Германии изучает обстоятельства госпитализации Кернеса и эти материалы вскоре будут переданы в Генпрокуратуру Украины получила неожиданное продолжение. В информпространстве стала курсировать версия, которую озвучивают и местные блогеры. По их мнению, одной из основных версий криминального производства относительно обстоятельств смерти Кернеса должно стать расследование по ст. 115 ККУ (убийство). Неожиданно. Но, действительно в этом деле много нестыковок, на которые и указывается".

"Так, сомнения высказываются относительно того, а, действительно ли Кернес заболел короновирусом? Дело в том, что о диагнозе COVID-19 стало известно 2 сентября, когда он уже был настолько плох, что даже не смог встретить в аэропорту Харькова президента. Однако еще 31 августа Кернес был в ОП здоровёхонький, встречался с многими людьми, и никто из них не заболел. Местные наблюдатели говорят, ну, допустим болезнь поразила внезапно, но дальше хуже – через пять дней у Кернеса в харьковской больнице случился инсульт. Но позвольте, говорят, ведь после покушения в 2014 году Кернес чуть ли не круглосуточно под наблюдением врачей и почему информацию об инсульте сразу скрыли от общественности? А через неделю Кернеса отправляют в Германию и единственным, по сути, каналом откуда все получают информацию становится Павел Фукс", - написала Соколовская.

Также она напомнила, что в момент отправки Кернеса в Германию "полных ходом идет местная избирательная кампания – 2020". "И в политической жизни Харькова происходят странные вещи. Списки Блока Кернеса, которого отправили в Германию, начинают переделывать под руководством нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова и там появляются люди, мягко говоря, чуждые Кернесу, но близкие к экс-главе МВД Арсену Авакову. В этой связи многие заговорили о том, что, если бы Терехов и компания знали, что Кернес вернется живой из Германии, то он бы никогда не рискнул так поступить", - добавила эксперт.

Далее, по ее словам, последовало "сомнительное избрание Терехова секретарем горсовета с помощью "электронной подписи Кернеса", появлением и подлинностью которой и занимаются силовики, а также Федеральная прокуратура Германии".

"А сразу после избрания Терехова, Кернес умер и тот стал и.о мэра. Вот и задаются теперь в Харькове вопросом, а не были ли события сентября-декабря 2020 года, связанные с болезнью и смертью Кернеса, не трагической случайностью, а «умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц»? Есть мотив, есть результат. И есть над чем подумать и правоохранителям", - подытожила Соколовская.

Напомним, Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского городского совета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью в третий раз избранного на выборах 2020 года городским головой Геннадия Кернеса. На момент выборов Кернес находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса 17 декабря 2020 года Терехов стал и.о. мэра Харькова.