Госэкоинспекция выявила факты самовольной добычи песка с признаками уголовного нарушения на Волыни. Общая сумма убытков составила почти 26 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

"Незаконная добыча песка была зафиксирована во время плановой проверки Колодяжненского и Великского сельских советов. В целом добыча полезного ископаемого осуществлялась на 7 земельных участках при отсутствии соответствующих разрешений", - отметил Андрей Малеванный.

Он добавил, что сейчас заявления о преступлениях уже направлены в правоохранительные органы для открытия уголовных производств.

"Незаконная добыча песка приобретает беспрецедентные масштабы во всем мире. Специалисты ООН сообщают об истощении этого важнейшего природного ресурса.

К сожалению, Украина среди государств, где нелегальная добыча песка является проблемой глобального масштаба. В прошлом году наибольшее количество убытков ДЭИ рассчитала именно в сфере недропользования – это около 800 миллионов гривен», - подчеркнул Андрей Малеванный.

По его словам, чтобы снизить объемы «теневой» добычи песка, Госэкоинспекция должна получить действенные механизмы экологического контроля.

«Для этого ожидаем принятия законопроекта №3091 во втором чтении, ведь он увеличит мизерный штраф за недопуск 765 гривен до 1,8 миллиона гривен, отменит судебный сбор по делам о взыскании убытков и позволит инспекторам проводить проверки предприятий при отсутствии руководителя», - добавил Андрей Малеваный.