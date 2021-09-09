Общественный активист, эксперт общественной платформы «Хартия будущего» Вячеслав Богуславский в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» сказал, что пора отходить от привычных взглядов и догм на коммунальные услуги.

«Я пытаюсь выйти за рамки существующих конструкций и посмотреть, как могло бы быть иначе. Для меня, например, задача ЖКХ – это не положить трубы. Задача ЖКХ – дать те или другие услуги: чтобы вода шла, стоки перерабатывались. Есть некая менеджерская задача, то есть ТЗ, которое мне как заказчику хочется получить», - говорит он.

Следующий этап – это предъявление заказчиком его пожеланий.

«Дальше я прихожу и говорю: ребята, я хочу вот это. Не то, что вы мне там рассказываете, а вот это, чтобы оно как-то там работало и давало именно так. Я не хочу, чтобы вода стояла. Придумывайте что-то другое. Я не знаю, что вы там придумаете, это ваши дела», - рассуждает Богуславский.

И тогда включается механизм поиска решений.

«Я готов платить, потому что мне хочется, чтобы была горячая вода, чтобы телевизор работал, чтобы услуга была 24 на 7. Мне хочется этого, я готов за это платить! Дайте услуги, и пускай люди сами к вам придут и скажут: «О, я вот эту штуку могу сделать за рубль» или «Давайте это вообще ничего не делать, но мы можем вот это сделать». Появляются какие-то предложения, какие-то конструкции, и это даст развитие творчеству, технологиям, новому взгляду на технологии. Мы хотим жить комфортно, чтобы возможности ХХI века максимально использовать», - заключает он.

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